В одном из районов Тернопольской области COVID-19 диагностировали у 41 медика

13.04.2020, 4:10, Новости дня

В Монастырисском районе Тернопольской области коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 41 медика. Об этом 12 апреля сообщил в Facebook заместитель председателя Монастырисской районной государственной администрации (РГА) Павел Дронь.

“На 18.00 в Монастырисском районе обнаружено инфицированных коронавирусом – 141 человек. …В их числе медперсонала – 41 (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров)”, – написал он.

По данным чиновника, два врача и две медсестры уже вылечились от COVID-19.

Замглавы РГА отметил, что в районе на коронавирус протестирован 241 медик. В общей сложности проверили 716 жителей.

Дронь рассказал, что в больницах Тернополя и Монастыриски лечатся 32 больных и трое соответственно. В тяжелом состоянии только один больной.

ШТАБМОНАСТИРИСЬКАНа 18.00 в Монастириському районівиявлено інфікованих коронавірусом – 141 особа:м.Монастириська -… Posted by Павло Дронь on Pühapäev, 12. aprill 2020

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека. В Тернопольской области зарегистрировано 243 случая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.