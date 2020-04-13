Страшная статистика смертей: пандемия изменила мир

13.04.2020, 4:06, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон покинул палату реанимации, где успел, надо думать, полностью осознать беспечность своего кабинета в отношении пандемии. А урок в том, что чем позже власть начинает принимать реальные меры в борьбе с коронавирусом, тем дороже потом все обходится. Пример – Испания или Италия. Вообще происходящее заставляет всех подумать о характере будущих угроз как для отдельных стран, так и для всего человечества. Если до сих пор главным страхом были война и ракеты, то отныне — заразные болезни, что могут оказаться и похлеще коронавируса, уже нельзя будет сбрасывать со счетов.

Великобритания далеко не первая страна в Европе, столкнувшаяся с эпидемией коронавируса. Казалось, что время на подготовку есть, но реальность такова: премьер-министр Борис Джонсон не просто попал в больницу — его пришлось буквально спасать в палате интенсивной терапии. Смертность от вируса здесь — 900 человек в день.

Не дожидаясь поддержки от государства, консультант госпиталя в Бедфорде Екатерина Бурова закупила защитные средства сама, кое-что ей подарили пациенты. Британская медицинская ассоциация провела опрос среди персонала местных госпиталей. Почти 70% врачей считают, что они не обеспечены всем необходимым. В Великобритании уже скончались 19 медиков. Коронавирусом заразились лондонские медсестры, которые были вынуждены изготавливать халаты из мусорных пакетов.

В госпитале в восточном Лондоне умер консультант, записавший обращение к премьер-министру с просьбой обеспечить врачей средствами защиты.

"Это очень заразный вирус. И процент людей, которые очень интенсивно заболевают и которым нужны аппараты ИВЛ, очень большой. И поэтому ни одна система здравоохранения в мире, какой бы замечательной она ни была, с этим наплывом не справляется. И вообще это как война, которая в одно и то же время обрушилась. Люди были просто не готовы к этому", — считает Екатерина Бурова.

По уровню обеспеченности палатами интенсивной терапии Великобритания была в Европе на последнем месте — 228 коек на 100 тысяч человек. Это почти три раза меньше, чем в Германии.

Научные консультанты британского правительства подбрасывали идеи о том, что ради всеобщей иммунизации коронавирусом должно переболеть 60% населения страны. Им согласно кивали министры, не спеша вводить карантин. В итоге все равно пришлось строить новые госпитали, закрывать все, кроме продуктовых магазинов, и ограничивать перемещения людей, чтобы остановить волну распространения коронавируса.

Дефицит средств защиты, аппаратов для искусственной вентиляции легких и всего того, что нужно для борьбы с коронавирусом, довел мир до неприличия. США перехватили в Таиланде 200 тысяч масок, которые направлялись из Китая в Берлин, и перекупили в Шанхае партию масок, предназначенную для Франции. В Вашингтоне от обвинений в пиратстве сейчас открещиваются. Но не зря бывшие министры иностранных дел Германии Фишер и Габриэль говорят о том, что появился еще один вирус, он называется "моя страна важнее всех остальных". В режиме "каждый сам за себя" велика вероятность больших ошибок.

В Испании до сих пор не могут понять, зачем нужно было отправлять в зараженную Ломбардию футбольную команду из Валенсии и кому пришло в голову разрешать массовые марши 8 марта. В одной только Барселоне на манифестации тогда собрались десятки тысяч человек. Коронавирус подхватил глава Каталонии Ким Тора.

В Испании решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 25 апреля. Дезинфекцией в крупных городах сейчас занимаются специальные военные подразделения. Они используют дроны. Несмотря на все усилия, число погибших от вируса в Испании приблизилось к отметке в 17 тысяч.

В Италии скончались больше 19 тысяч человек. За минувшие сутки пять тысяч новых заболевших. Врачи умоляют итальянцев соблюдать условия карантина.

Во Франции умерли 13 832 человека. Коронавирус выявлен у 50 членов экипажа французского авианосца "Шарль де Голль". Троих из них срочно эвакуировали. Корабль возвращается в Тулон.

В Великобритании скончались 9875 человек. Тела начали завозить в недостроенный временный морг, под который переоборудуют один из ангаров в аэропорту Бирмингема. Прогнозы ведущих британских инфекционистов неутешительны: "Надо признать, что Великобритания может стать одной из стран, где ситуация особенно тяжелая, если вообще не худшая в Европе".

И чем становится тяжелее, тем больше возникает вопросов к британскому правительству, которое вело себя так, как будто перепутало коронавирус с Brexit.

С 11-го по 13 марта, когда в Италии, пытаясь остановить эпидемию, уже вовсю закрывали магазины. В Великобритании проводили крупнейшие скачки в Челтнеме — это мероприятие посетили 250 тысяч человек. Здесь собрались сливки общества: бывший супруг Камиллы Эндрю Паркер-Боулз — во время скачек он активно общался с членами королевской семьи — в итоге заболел. Диагноз — коронавирус, как и у наследника престола принца Чарльза.

Организаторы скачек теперь оправдываются тем, что послушались совета главврача Шотландии Кэтрин Калдервуд, которая утверждала, что на открытом воздухе вирус не опасен. Калдервуд в итоге была вынуждена уйти в отставку из-за того, что сама нарушила карантинный режим.

Да и что говорить, если даже Борис Джонсон в те дни не чурался публичных мероприятий: вместе со своей невестой он был замечен на трибунах на матче по регби между сборными Уэльса и Англии. До этого проводил вечеринку в резиденции на Даунинг-стрит, после которой выяснилось, что коронавирусом больна замминистра здравоохранения Надин Доррис.

Джонсона уже выписали из госпиталя, но к работе он пока не готов и будет приходить в себя в загородной резиденцию Чекерс. "Я покинул госпиталь, проведя в нем неделю. Наша система здравоохранения спала мне жизнь. В этом нет никаких сомнений", — сообщил Джонсон.

До болезни Джонсона британский кабинет министров собирался уже 13 апреля решать вопрос об отмене карантина. Теперь заявлено, что его продлят. Несмотря на страшную статистику смертей, в Великобритании пик эпидемии все еще не достигнут. Британские медики ждут появления тестов на антитела, которые помогут определить реальные масштабы эпидемии.

"Количество заболевших неизвестно. Мы знаем только о тех, кого протестировали, а тестовых систем здесь точно не хватало. Сейчас их стало гораздо больше. Большинство людей болеет дома. Они попадают в госпиталь, только если у них такие нарушения дыхания, что они сами не справляются. К сожалению, 50% людей, которые попадают на аппарат искусственного дыхания, не выживают", — рассказала Екатерина Бурова.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью британской телекомпании ВВС назвал коронавирус самой страшной проверкой на прочность Европы со времен Второй мировой войны.

Свои "пометки" на полях истории многие уже сделали. Например, Сербия, которая стремилась попасть в Евросоюз, но реальную помощь получает от РФ и даже Турции, отношения с которой были всегда непростыми.

12 апреля — католическая Пасха. Пару месяцев назад представить себе такую картину праздничного дня было немыслимо — пустынные города.

В прошлом году на площади Святого Петра собрались 70 тысяч верующих, чтобы услышать традиционное обращение "К граду и миру". Теперь здесь карантин. Пасхальная месса в Ватикане отменена. За закрытыми дверями базилики Папа Римский молится о пострадавших от коронавируса.

COVID-19 проник во все слои общества, и мировые лидеры сегодня мало чем отличаются от обычных людей. Они точно так же вынуждены самоизолироваться или, как Джонсон, могут угодить в больницу. Вопрос, какие выводы сделает после этой пандемии весь мир, который на самом деле уже стал другим?

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"Вести недели"