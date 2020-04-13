Экс-нападающий сборной Италии Джанлука Виалли победил рак

13.04.2020, 4:06, Новости дня

Бывший нападающий сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли сообщил о том, что ему удалось победить рак поджелудочной железы.

"Это было тяжело как физически, так и морально, даже для такого сильного человека, как я, – приводит слова Виалли Daily Mail. – Я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй – девять".

На счету Виалли 59 матчей и 16 голов за сборную Италии, в составе которой он стал бронзовым призером домашнего чемпионата мира в 1990 году. На клубном уровне Джанлука играл за итальянские "Кремонезе" (1980-1984), "Сампдорию" (1984 – 1992) и "Ювентус" (1992 – 1996), а также за английский "Челси" (1996 – 2000).