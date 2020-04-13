 

Торнадо унесли жизни 6 человек в штате Миссисипи

13.04.2020, 4:06, Новости дня

В воскресенье, 12 апреля, в южной части американского штата Миссисипи из-за обрушившихся на регион сильных бурь и торнадо погибли шесть человек.

Данных по штату Миссисипи о нанесенном материальном ущербе пока не поступало, передает ТАСС. Известно, что в соседнем штате Луизиана в результате удара стихии повреждены около 300 жилых домов и хозяйственных построек, тысячи потребителей остались без электроснабжения. Информация о пострадавших и погибших в Луизиане пока не поступала.



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