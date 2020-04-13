 

Врачам новой инфекционной больницы в ТиНАО готовы платить до 450 тысяч рублей

13.04.2020, 4:00, Разное

Ориентировочной датой открытия медицинского комплекса в Новой Москве назвали 20 апреля. Это явствует из вакансий, опубликованных на портале Superjob.ru – там ищут специалистов в строящийся медкомплекс в поселении Вороновское.  

 
Как информирует портал Znak.com, врачам-инфекционистам предлагают зарплату до 375 тысяч рублей в месяц, анестезиологам-реаниматологам – до 450 тысяч, заведующему инфекционным отделением – до 250 тысяч. При этом инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи должны отрабатывать по меньшей мере 15 смен в месяц, а заведующий инфекционным отделением трудиться по 12 часов в день шесть дней в неделю. 
 

Требования ко всем специалистам одинаковые: опыт работы не меньше года, профильное образование и готовность к полной занятости. 
 
24 марта департамент строительства мэрии Москвы сообщил, что новая коронавирусная больница готова на 40% и в “ближайшее время” возведение комплекса будет завершено. При этом дата 20 апреля нигде не фигурировала. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Максим Галкин в юмористической манере раскритиковал жалующихся на усталость звезд

15.03 / Дана Борисова назвала рэпера Джигана «стопроцентным полинаркоманом»

11.03 / Мнение: Состояние постоянного изумления

11.02 / Смартфон Huawei nova 5T представили в цвете Crush Green

04.03 / «Получала 5 рублей в день»: Лариса Долина рассказала о своей первой работе в ресторане

28.02 / Мнение: Поправки к юбилею Ленина

15.03 / В базе FCC появились данные о новом смартфоне среднего уровня LG K51

28.03 / Певица Пинк по неосторожности сделала себе «неудачную» прическу

16.03 / Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

05.03 / Названы способы использования старых смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска