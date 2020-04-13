Frankfurter Allgemeine Zeitung – в Берлине разогнали демонстрацию против карантина

13.04.2020, 3:45, Новости дня

В Берлине прошла демонстрация против действующих в Германии мер по ограничению контактов, пишет Frankfurter Allgemeine. Её участники считают, что карантин нарушает конституционные права граждан, а эпидемия — это всего лишь надуманный предлог. После того как протестующие проигнорировали предложение разойтись мирно, полиция разогнала их силой.

Во вторник полиция Берлина разогнала демонстрацию. Некоторые из участников оказали сопротивление. По словам одного из них, акция была направлена против действующих мер по ограничению контактов.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Нас лишили права выходить на улицы. Восьмая статья конституции была отменена. И это недопустимо. Для этого нет причин. Это решение приняли якобы из-за коронавируса, но учёный из Бонна, который провёл исследования в Хайнсберге, поделился недавно информацией, что от этой болезни умирают только 0,37% заразившихся. 0,37% — это не повод вводить в стране карантин.

Спикер полиции заявила, что на призыв разойтись отреагировали только некоторые из порядка 300-350 протестующих, собравших на площади Розы Люксембург.

СПИКЕР ПОЛИЦИИ: Всё это происходит несмотря на запрет на массовые мероприятия. В прошлые субботы мы прилагали большие усилия для того, чтобы объяснить людям, что они должны уйти с площади, должны соблюдать дистанцию по отношению друг к другу. Некоторые откликнулись на наши требования. Мы использовали громкоговорители. Теперь мы устанавливаем личности тех людей, которые не выполнили наши требования, а после этого мы их отпустим.

По мнению немецкого правительства, действующие меры по ограничению контактов не противоречат конституции.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2020 года.