Мнение: Оптимизация нам поможет

13.04.2020, 3:35, Разное



“Прорвемся!” – ответят опера.

Итак, в борьбе с невероятной инфекцией наши власти понемногу доходят до крайних степеней озверения: Собянин в Москве с 15-го апреля решил и вовсе заточить всех по домам, введя разрешительный (!) порядок выхода из дому. Ничего подобного, очевидно, в Москве не происходило никогда; да, в Гражданскую и в начале ВОВ в Москве вводился “комендантский час” (когда за пребывание в ночное время на улице можно было и пулю от патруля схлопотать) – но все ж это был запрет на выход на протяжении ЧАСТИ суток (на ночь); а вот так, чтобы круглые сутки нельзя – это впервые. Выводится новая порода жителей столицы – “москвич домашний”. Заодно можно будет проверить (уже к Новому Году), размножаются ли москвичи в неволе…

С одной стороны – всё сурово, а с другой – непреходящее ощущение грандиозной аферы и блефа, лезущих со всех сторон, только усиливается. В России за два месяца “эпидемии” умерло 120 человек – это нисколько не мешает перевести чуть не всю 145-миллионную страну на осадное положение на неопределенный срок; сейчас уже не только коронавирус, держащий в страхе все человечество, кажется блефом; похоже, что и Москва в своем карантинном раже тоже сильно блефует.

Про “усиление мер карантина” вопрос ведь только один – КАК, ХОЛМС? Вопрос абсолютно не праздный. Мы не зря ведь сказали в начале о беспрецедентном характере заявленных мер; дело ведь правда в том, что ничего подобного Москва прежде никогда не делала даже близко – и кто сказал, что она на такое в принципе способна?

Мы все привыкли – особенно в связи с коронавирусом – гневно осуждать проведенную в Москве оптимизацию… почему-то имея в виду исключительно здравоохранение. Да – больницы, поликлиники и врачей в Москве славно посокращали за время царствия Собянина; но разве оптимизация касалась только врачей?!

Отнюдь нет. В России оптимизация касалась всего, в том числе – и численности полиционеров. Количество полицейских “на земле” существенно проредили еще в 2011, во время переименования из милиции в полицию, а с тех пор еще только “поджимали”. Полицейских, способных выйти в патрули, в Москве в принципе – впритык (это только всяких контролирующих и проверяющих в разных “штабах” – вагон и маленькая тележка).

А ведь суть приказа Собянина – что контролировать надо не какие-то отдельные “группы риска”, не каких-то отщепенцев, а именно что ВСЕХ. В Москве одних квартир больше 2 миллионов, а жителей, даже по официальным подсчетам – 12 миллионов. Как эту массу будет “тащить и не пускать” московская полиция, коей от силы несколько десятков тысяч? Не получится ли в итоге, что московские власти заявили большие амбиции, но ей критически не хватает при этом амуниции? Есть надежда на Росгвардию? Она поможет, но ведь по сравнению с московским супермегаполисом и Росгвардия – капля в море. Вспомним, как в прошлом году “росгвардейцы”, согнанные буквально со всей страны, с трудом справлялись с несанкционированными митингами в 5-10 тысяч человек. Но тогда были именно отщепенцы-либералы, а что будет теперь, и в масштабах всего города…

Оптимизация всеобъемлюща. Собянину в Москве не хватит в эпидемию не только врачей, но и ментов. Думаю, он это и сам прекрасно понимает. Но надеется, по российской привычке, как-то проскочить “на словесных интервенциях”.