Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении с мая добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

13.04.2020, 3:21, Разное

Страны-участницы ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи в мае-июне — на почти четверть от их совместной добычи и порядка на 10% от мирового предложения. Добычу из-за падения спроса на фоне пандемии уменьшат на 9,7 миллиона баррелей в сутки; в дальнейшем ее планируют поэтапно наращивать, сообщили в министерствах энергетики Кувейта, Мексики и Казахстана.

Цифра оказалась меньше ранее обсуждавшихся 10 миллионов, поскольку Мексика отказалась подписываться под квотой в 400 тысяч барр./сутки и согласилась только на 100 тысяч. Из-за этих разногласий переговоры, начавшиеся 9 апреля, затянулись на четыре дня.

Помимо этого, в совокупности еще на 3,7 миллиона баррелей в сутки к квоте ОПЕК+ сократят добычу США, Бразилия и Канада, которые не входят в соглашение, но являются участницами G-20. В ОПЕК от них требовали сокращений в размере до 5 миллионов барр./сутки.

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Страны ОПЕК+ еще в начале марта пытались договориться о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне падения спроса на энергоресурсы из-за пандемии. Тогда переговоры не увенчались успехом: Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, РФ также решила их не сокращать. Это спровоцировало резкое падение мировых цен на нефть, а в РФ вдобавок — снижение курса рубля.