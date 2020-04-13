Личное: Слабенький

13.04.2020, 3:15, Разное

Я не люблю слабых людей. Слабый человек — это всегда потенциальная сволочь. Слабенького можно — без особых, кстати, усилий — продавить на предательство, ложь, подлость.

Слабым человека делает страх и только страх.



Фото: Соцсети

Аркадий Укупник — слабак. Сначала напал на Лещенко, а потом нассал в штаны от страха и пополз перед ним извиняться.

Несколько дней назад Аркаша обвинил Лёву в том, что тот заразил коронавирусом Бабкину, туша которой теперь валяется в медикаментозной коме.

Теперь же пошёл на попятную и просит прощения:

«Я уже сейчас понимаю, что кто-то мне сказал, что он был у Игоря Крутого. И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. И где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради Бога! Я такой же паникер, как и все остальные. Мы жертвы этой паники».

Это называется «зассал». Нет, не осознал, что был неправ, а именно зассал.

Давайте по пунктам:

1) Лещенко привёз из США коронавирус? Привёз.

2) Лещенко проигнорировал распоряжение властей о самоизоляции для вернувшихся из США граждан? Проигнорировал.

3) Лещенко попёрся на тусовку и в ящик? Попёрся.

4) Лещенко подверг смертельной опасности жизнь других людей, включая, например, звукооператоров в студии Малахова, которые вещали микрофон на его уже заражённое короной тулово? Подверг.

Вопрос: а за что, собственно, извиняется перед Лещенко Укупник? Ещё и Б-га приплетает при этом. Ещё и самоуничижительно называет себя паникёром.

Лещёнко повёл себя, как последняя сволочь. Дома не сел. Коронавирус в люди потащил. А после того, как оклеймался в ВИП-условиях лучшей инфекционки страны, ещё и оскорбил людей, которых возмутили его подлые поступки:

Такие люди должны быть в обществе изгоями! Их надо в лес палками гнать, от людей подальше, – извиняюсь за такую резкость, конечно. Такие как раз и разрушают все вокруг, загаживают наши подъезды, пишут на стенах всякие гадости, это просто серая биологическая масса, иначе не могу их назвать.



А что же Аркаша? А Аркаша сглотнул. Сглотнул то, его, в числе прочих, назвали «серой биологической массой», поджал между ног хвост и пополз омега-собакой извиняться перед «мэтром нашей эстрады». Так, кажется, принято именовать у ссыкунов комсомольского пропагандиста Лещенко, примитивные песенки которого на фиг никому не нужны?

Жизнь — одна, и проживать её собакой с поджатым хвостом — точно не стоит.

Я ничего не боюсь. А вы?