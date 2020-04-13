 

Минэнерго США спрогнозировало восстановление отрасли после ценовых войн

13.04.2020, 3:08, Новости дня

Энергетическая отрасль Соединенных Штатов в скором времени не только восстановится от последствий пандемии и ценовых войн, но даже укрепится, сообщил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Благодаря президенту США Дональду Трампу РФ и Саудовская Аравия завершили работу над исторической сделкой, прекратили ценовую войну, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках», – приводит текст заявления американского министра энергетики ТАСС.

«Я благодарен президенту [США Дональду Трампу] и всем пришедшим к консенсусу сторонам [за то], что принесет выгоду для всех тех в мире, кто ощущает влияние нестабильности на рынках», – добавил министр.

«В то время как падение спроса из-за коронавируса и ценовые войны серьезно навредили промышленности, я уверен, что скоро все восстановится и даже сильнее укрепится», – считает министр энергетики США.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.



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