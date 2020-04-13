 

В Турции в отставку подал глава МВД, он объявлял о комендантском часе

13.04.2020, 2:54, Новости дня

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке. Об этом 12 апреля проинформировало государственное агентство “Анадолу”.

“Я покидаю должность министра внутренних дел, которую с честью исполнял”, – заявил он.

Сойлу занимал эту должность с 31 августа 2016 года.

“Німецька хвиля” отмечает, что глава МВД Турции объяснил свое решение “неудачным объявлением 10 апреля комендантского часа” на два дня в связи с коронавирусом – в 31-й из 81-й провинции страны.

Более жесткие ограничения должны были начаться в Турции с полуночи, поэтому граждане сразу массово бросились в магазины, что привело к скоплению людей, особенно в крупных городах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн, из них почти 421 тыс. вылечились, а более 113 тыс. умерли.

Количество подтвержденных случаев заражения в Турции возросло почти до 57 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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