 

От коронавируса умер известный британский математик Конвей. Он описал сюрреальные числа и сформулировал гипотезу чудовищного вздора

13.04.2020, 2:54, Новости дня

Британский математик Джон Конвей умер в возрасте 82 лет от коронавирусной инфекции, пишет The Guardian.

Коллега Конвея, нейробиолог Сэм Вонг написал в Twitter, что математик скончался в Нью-Джерси (США). По его словам, симптомы коронавируса у Конвея проявились лишь в среду.

I am sorry to confirm the passing of my colleague John Conway. An incomparable mathematician, a pleasant neighbor, and an excellent coffee acquaintance.

His passing was sudden (fever started only Wednesday morning). Part of coronavirus’s hard toll in New Jersey.

— Sam Wang (@SamWangPhD) April 12, 2020

Как пишет российский портал “N+1”, посвященный науке, математик широко известен как создатель клеточного автомата “Жизнь”, также он описал сюрреальные числа и три простые спорадические группы, названные в честь него группами Конвея.

Ученый сформулировал гипотезу чудовищного вздора, выпустил несколько книг, а также вместе с коллегами написал “Атлас конечных групп”, работа над которым заняла почти 15 лет. Конвей увлекался комбинаторной теорией игр, теорией узлов, теорией чисел и теорией групп.

“Игра “Жизнь”, благодаря которой Конвей получил известность и за пределами математических кругов, находит отражение и в реальности. Например, недавно стало известно, что по схожим законам формируется узор чешуек у некоторых ящериц”, – отмечает “N+1”.

Штат Нью-Джерси, где умер Конвей, занимает второе место в США после Нью-Йорка по количеству заболевших и умерших от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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