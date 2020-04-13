За границей от коронавируса вылечились уже 24 украинца – МИД Украины
13.04.2020, 2:54, Новости дня
За границей от коронавирусной инфекции вылечилось уже 24 украинца. Об этом в Facebook сообщило вечером 12 апреля Министерство иностранных дел Украины.
Больше всего вылечилось от COVID-19 в Польше (пять человек), Доминиканской Республике и Японии (по четыре украинца). По два случая избавления от коронавируса граждан Украины есть в Италии и Нигерии, по одному – в Великобритании, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии.
Украинцы продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в 19 странах, зарегистрирован в общей сложности 171 пациент из Украины. Больше всего их в Италии (121) и Греции (22).
Всего от COVID-19 за границей умерло шесть граждан Украины.
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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Pühapäev, 12. aprill 2020
По состоянию на вечер 10 апреля за границей Украины от коронавируса вылечилось 19 граждан, продолжали лечиться в 20 странах.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн, из них почти 421 тыс. вылечились, а более 113 тыс. умерли.
Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля, по данным Минздрава, достигло 2777, умерло 83 человека.
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