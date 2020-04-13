За границей от коронавируса вылечились уже 24 украинца – МИД Украины

13.04.2020, 2:54, Новости дня

За границей от коронавирусной инфекции вылечилось уже 24 украинца. Об этом в Facebook сообщило вечером 12 апреля Министерство иностранных дел Украины.

Больше всего вылечилось от COVID-19 в Польше (пять человек), Доминиканской Республике и Японии (по четыре украинца). По два случая избавления от коронавируса граждан Украины есть в Италии и Нигерии, по одному – в Великобритании, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии.

Украинцы продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в 19 странах, зарегистрирован в общей сложности 171 пациент из Украины. Больше всего их в Италии (121) и Греции (22).

Всего от COVID-19 за границей умерло шесть граждан Украины.

По состоянию на вечер 10 апреля за границей Украины от коронавируса вылечилось 19 граждан, продолжали лечиться в 20 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн, из них почти 421 тыс. вылечились, а более 113 тыс. умерли.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля, по данным Минздрава, достигло 2777, умерло 83 человека.