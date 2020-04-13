 

Онлайн-спектакли пользуются небывалой популярностью

13.04.2020, 2:54, Новости дня

Благодаря запущенному в РФ в условиях самоизоляции людей в связи с распространением коронавируса интернет-проекту "Большие гастроли — онлайн" более 2,5 миллиона зрителей смогли бесплатно увидеть лучшие спектакли театров из самых разных уголков страны. Среди ведущих трансляции информационных партнеров — телеканал "Культура".

Руководитель программы "Большие гастроли" Елена Булукова подчеркивает, что проект дал возможность театрам всей страны в этот непростой период отправиться на "виртуальные" гастроли и представить свои работы на суд самой широкой аудитории. Кроме того, он позволил зрителем освоить современные технологии

Новая программа проекта создается каждую неделю с расчетом на самую широкую аудиторию, чтобы у экранов могли собираться как взрослые, так и дети. Среди представляемых стилей и жанров — классика и современность, драма и сказка, опера и балет, пантомима и танец. Ранее состоялись показы работ театральных коллективов из Бурятии, Астрахани, Москвы, Архангельска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Калининграда, Республики Саха (Якутия), Саратова, Иванова, Оренбурга, Липецка, Владимира.

В понедельник, 13 апреля, театральный интернет-марафон продолжится: в течение недели зрителям представят спектакли "Сказки Гофмана" Театра оперы и балета Республики Коми, "Сказки Венского леса" Новокузнецкого драматического театра, "На дне" Нижегородского театра драмы им. М. Горького, "На всякого мудреца довольно простоты" Свердловского академического театра драмы, "Турандот" Московского театра "Геликон-опера", "Руслан и Людмила" Омского театра куклы, актера, маски "Арлекин" и "Журавлиные перья" Тверского театра кукол, сообщает ТАСС. Каждый вечер с 19:00 любой желающий может подключиться к прямому эфиру проекта "Большие гастроли — онлайн", для чего достаточно зайти в социальные сети, на видеохостинг YouTube или на сайт проекта.



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