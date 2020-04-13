Крупный пожар в жилом доме возник в Мурманске

13.04.2020, 2:54, Новости дня

Поздно вечером в воскресенье, 12 апреля, спасатели ликвидировали пожар на четырех этажах жилого дома в Мурманске. Пострадавших нет, 25 жителей эвакуированы.

Возгорание возникло на балконах с шестого по девятый этажи здания. В тушении пожара были задействованы несколько отделений пожарных частей. В настоящее время устанавливаются площадь возгорания и причины ЧП, передает ТАСС.