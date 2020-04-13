Радел для оформления цифровых пропусков доступен на сайте правительства Москвы

13.04.2020, 2:53, Новости дня

На официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru доступен раздел, на котором можно оформить цифровые пропуска для передвижения граждан.

Как сообщалось, в соответствии с 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск, напоминает ТАСС.

Документы разделяются по видам: для поездок на работу, в медицинские учреждения или по личным делам. Для получения пропуска нужно указать, в том числе, фамилию, имя и отчество, паспортные данные, номер мобильного телефона, а для передвижения на личном транспорте — номер автомобиля. Обязательно указывается цель поездки.

Тем, кто направляется на работу, пропуска будут выдаваться на период по 30 апреля включительно, разрешены поездки туда и обратно, а также служебные разъезды. При необходимости посетить медицинское учреждение пропуск можно получить на один день, но количество их в неделю не ограничено.

Для поездок в личных целях, в том числе, в магазин или на дачу, пропуск будет выдаваться на один день — на поездку туда и обратно, но получить его можно будет два раза в неделю.

При проверке разрешения на передвижение нужно будет предъявить полученный цифровой пропуск на экране смартфона или его распечатку, а также предъявить паспорт.

Право на поездки без таких цифровых пропусков будет у лиц моложе 14 лет, военных, сотрудников полиции, судей и других служащих, у которых есть удостоверения государственного образца.

Для перемещений пешком пропуска не потребуются, но при этом необходимо соблюдать все введенные в столице правила и ограничения.

Как пояснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, наличие цифрового пропуска будет касаться как водителей личных автомобилей и их пассажиров, так и пассажиров такси. Также электронный документ нужен для поездок на велосипеде или электросамокате. В случае, если гражданин по пути на дачу или с дачи заедет в магазин, то для этого отдельный пропуск не нужен — такая остановка считается промежуточной, для нее достаточно уже оформленного документа.