Как долго выживает коронавирус на стекле, ткани, дереве, купюрах и медицинских масках

13.04.2020, 2:44, Разное

Группа исследователей из Медицинской школы Гонконгского университета изучила стойкость нового коронавируса SARS-CoV-2. Исследователей интересовало, как долго сохраняется патоген при различных температурах и на разных поверхностях, с которыми мы регулярно контактируем. Также они проверили, как он выживает в различных доступных антисептиках.

Новое исследование еще не опубликовано в рецензируемом журнале. Его препринт размещен на ресурсе medrxiv.org. Мы рассказываем об этой научной работе, используя фрагменты поста вирусолога Егора Воронина в Живом журнале и его интерпретацию данных исследования.

Ученые проверили, как живут вирусы в культуре (в жидкости) при различной температуре. Наибольшую стойкость новый коронавирус продемонстрировал при +4 градусах: большое количество вирусных частиц сохранялось в течение недель. Примерно половина вирусов умирала за сутки при температуре +22 градуса, за два часа – при +37 градусах.

Количество вирусов сокращалось в тысячу раз за полчаса при температуре +56 градусов и более чем в тысячу раз за пять минут при +70 градусах.

Далее ученые тестировали выживание вирусов на поверхностях при комнатной температуре и 65% влажности в капле. Размазывали ли они эту каплю по поверхности или оставляли ее целой, в работе не указано.

· На бумаге количество вирусов в капле уменьшалось в 100 раз в первые секунды, и через полчаса – еще в 100 раз. Через 3 часа ученые не могли найти живых вирусов на ее поверхности.

· На дереве количество вирусов сразу сокращалось в 10 раз, через сутки – примерно в 10 тысяч раз, через двое суток вирусы не обнаруживались.

· На ткани количество вирусов сразу сокращалось 100 раз, через сутки их еще можно было обнаружить, через двое суток – нет.

· На стекле количество вирусов сразу сокращалось в 10 раз, на поверхности они переставали обнаруживаться через 4 дня.

· На купюрах ученые обнаруживали вирусы в небольших количествах через 2 дня, через 4 дня их там уже не было.

· На стали и пластике количество вирусов сразу уменьшалось в 10 раз, но через 4 дня ученые все еще обнаруживали некоторое их количество на поверхности.

· Хирургическая маска оказалась очень удобной для жизни вируса. На ней концентрация вируса сначала падает в 10 раз, но вирусы обнаруживаются на ней даже через неделю.

Когда ученые помещали вирус в 70-процентный спирт, раствор хлорки, хлоргексидин и некоторые другие доступные антисептики, он погибал в течение 5 минут или быстрее.

О том, что ранее было известно о стойкости вируса на различных поверхностях, можно узнать из нашего материала.