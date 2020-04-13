Мнение: Режим

13.04.2020, 2:42, Разное

Ездил сегодня в город. На въезде в Анапу раньше стояли полицейские и казаки. Сейчас казаков нет, зато стоят маски-шоу с АК в военном камуфляже, причем точно не ряженые. Автоматы типа “весло”, не укороченные АКСУ, полноценный армейский инвентарь. То ли местные военные, то ли завезли откуда.

Режим слегка смягчили, но фактически введен мягкий комендантский час – ограничений на перемещения внутри города нет только с 10 до 16, потом – строго пропуска.

Вся эта ситуация в Краснодарском крае продлена до 18 числа. Народ по разговорам пока в полной растерянности. Денег у всех очень мало, сезон отдыхающих, на чем живет все побережье, сорван. Да и вообще в этом году, понятно, никто не приедет – народу не до отдыха после того, что с ним учудило наше трусливое божество. Что такое город, у которого внезапно рухнула экономика, я видел в Набережных Челнах после 93 года, когда сгорел завод двигателей Камаза. Но в Челнах хотя бы производство есть, на побережье Черного моря оно очень локальное. Так что ситуация, конечно, аховая. Если все будет и дальше так же – то может начаться постепенное озверение. Вариантов не сильно много.