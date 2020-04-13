Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России

13.04.2020, 2:30, Новости дня

Россия в мае – июне снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных в рамках новой сделки ОПЕК+ 9,7 млн баррелей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Важно, что данные берутся в целом для всех участников сделки по базе октября 2018 года, кроме РФ и Саудовской Аравии, где за базу взята цифра 11 млн [баррелей в сутки] как для России, так и для Саудовской Аравии», – приводит слова Новака ТАСС.

Он добавил, что новая сделка ОПЕК+ не учитывает конденсат, уточнив, что добыча РФ без конденсата на февраль составляла 10,035 млн баррелей в сутки.

Новак также отметил, что решение о снижении производства обусловлено общим падением спроса на нефть, которое сейчас составляет около 20 процентов, передает РИА «Новости».

«Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас – уже на 20 млн баррелей из-за падения спроса. По этой причине важно объединить усилия не только стран, ранее участвовавших в сделке, но и в первую очередь других крупных производителей, в том числе из стран G20», – сказал глава Минэнерго.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность, что сделка нефтедобывающих стран позитивно сбалансирует рынок и цены.