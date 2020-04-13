Le Parisien – пандемия коронавируса грозит добавить миру полмиллиона бедняков

13.04.2020, 2:26, Новости дня

От 6 до 8% населения мира, то есть около полумиллиона человек, могут пополнить ряды бедных из-за пандемии коронавируса, пишет Le Parisien со ссылкой на доклад неправительственной организации . При этом половина жителей земного шара рискует оказаться за чертой бедности, предупреждают авторы документа. Чтобы не допустить этого, развитые страны должны списать долги развивающимся и разработать программу их поддержки, считают эксперты.



Reuters

Неправительственная организация Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью, в своём новом докладе под названием «Цена достоинства» оценивает, что от 6 до 8% населения мира могут пополнить ряды бедных, поскольку правительства останавливают экономики целых стран для контроля за распространением коронавируса, пишет Le Parisien.

«Это может отбросить весь мир на десять лет назад в борьбе с бедностью, а некоторые регионы, такие как страны Африки к югу от Сахары, Ближний Восток или в Северная Африка, на 30 лет», – поясняет Oxfam, добавляя что более половины населения мира в результате пандемии рискует оказаться за чертой бедности.

Как подчёркивается в докладе, разрушительные экономические последствия пандемии ощущаются во всем мире, однако у людей людей в бедных странах почти нет средств финансовой защиты, чтобы не скатиться в нищету.

Oxfam призывает министров финансов G20, МВФ и Всемирный банка немедленно предоставить развивающимся странам денежные средства на помощь бедным и уязвимым слоям населения, отменить для этих стран все платежи по кредитам за 2020 год, призвать других кредиторов сделать то же самое, а также выпустить специальные векселя на сумму не меньше $1 трлн.

Так, при аннуляции долга Гана могла бы выделить по $20 в месяц каждому из 16 миллионов детей в стране, а также инвалидам и пожилым людям.

Как отмечают авторы доклада, в отсутствие систем социальной защиты больше всего пострадают как самые бедные страны, так и обездоленные слои населения, включая женщин. Кроме того, самые низкооплачиваемые работники, как в богатых, так и бедных странах, с меньшей вероятностью будут иметь официальную занятость и финансовую защищённость, то есть получать пособия по болезни или иметь возможность работать на дому. Как напоминает Oxfam, в мире только каждый пятый безработный имеет доступ к пособиям по безработице, а два миллиарда человек работают неофициально без доступа к выплатам по болезни.

Как сообщается в докладе, 70% работников здравоохранения в мире являются женщинами, они же обеспечивают 75% неоплачиваемого ухода за детьми, больными и пожилыми людьми. Женщины также чаще попадают на нестабильные низкооплачиваемые работы и подвергаются наибольшему риску.

«Правительства должны извлечь уроки из финансового кризиса 2008 года, когда обычные люди платили за спасение банков и корпораций потерей собственных рабочих мест, более низкой заработной платой и потерей доступа к основным услугам, таким как здравоохранение», — заметил временно исполняющий обязанности исполнительного директора Oxfam International Хосе Мария Вера. Пакеты экономических стимулов должны поддерживать рядовых работников и малый бизнес, а спасение крупного бизнеса должно зависеть от мер по созданию более справедливой и устойчивой экономики, добавил глава организации.