Артобстрел на границе Индии и Пакистана: трое убитых

13.04.2020, 2:15, Новости дня

В результате артобстрела на границе между Индией и Пакистаном погибли трое граждан Индии, и получили ранения двое граждан Пакистана, сообщили в воскресенье представители военных обеих сторон.

Индийские и пакистанские военные обменялись минометным и артиллерийским огнем вблизи фактической границы, известной как «линия контроля», разделяющей спорный регион Кашмир. Спорадические перестрелки начались в субботу и продолжились в воскресенье.

Обе стороны претендуют на весь регион, но управляют только его частями, и часто обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня 2003 года в виде артобстрелов и перестрелок через линию контроля.

Пакистанские войска нанесли удар по гражданским лицам, живущим вблизи линии контроля, в результате чего погибли три человека, включая ребенка и женщину, сообщил Reuters глава полиции Кашмира Виджай Кумар. Пять человек получили ранения, добавил он.

Пакистан обвиняет индийских военных в нарушениях режима прекращения огня и атаках на гражданское население в Кашмире.

Два пакистанских мирных жителя получили ранения в результате обстрела из Индии, написал в Твиттере генерал-майор Бабар Ифтихар из отдела по связям с общественностью пакистанской армии.

Напряженность в отношениях между двумя странами вновь усилилась после того, как в 2019 году Дели лишил Кашмир автономии и разделил регион на территории, находящиеся под управлением федеральных властей Индии. До этого Кашмир обладал автономией во всех вопросах, кроме обороны, коммуникаций и иностранных дел.

Индия обвиняет соседнюю страну в подготовке боевиков с последующей их отправкой через границу для совершения атак и поддержки сепаратистского движения против индийского правления.

Пакистан отрицает материальную поддержку боевиков в Кашмире, но подчеркивает, что оказывает моральную и дипломатическую поддержку самоопределению кашмирского народа.