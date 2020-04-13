Передачу звериных вирусов человеку спровоцировали охота и сельское хозяйство

13.04.2020, 1:51, Новости дня

Ученые установили, что с наибольшей вероятностью вирусы человеку передаются от тех млекопитающих, на которых он охотится или активно разводит.

Число контактов с больными особями увеличивает чрезмерная охота на животных и их продажа. Это повышает вероятность заражения человека вирусом от животного. Проанализировав прежние исследования, ученые установили, что из 5335 видов наземных млекопитающих 609 могут заразить человека вирусами. Переносчиками вирусов чаще всего становятся хищные, парнокопытные, приматы и грызуны.

Чтобы уменьшить количество заражений, необходимо выявить причины лихорадочных состояний у людей, которые часто взаимодействуют с дикими млекопитающими.