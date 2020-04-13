Ученые рассказали, кто больше всего склонен к занятиям творчеством

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13.04.2020, 1:51, Новости дня

Ученые обнаружили, занятия творчеством у некоторых людей способны вызвать всплеск активности в системе вознаграждения мозга.

Деятельность системы вознаграждения мотивирует к поведению, которое ее порождает. Это подтверждает тот факт, что люди, которые испытывают прозрение, продолжат заниматься творчеством и исключат другие виды деятельности.

Во время эксперимента ученые записывали электроэнцефалограммы людей, которые решали головоломки и расшифровывали набор букв. Во время эксперимента выяснилось, что человек, испытывающий озарение во время решения, демонстрировал всплеск высокочастотных «гамма-диапазонных» мозговых волн. Люди, которые оказались чувствительны к вознаграждению, продемонстрировали дополнительный всплеск высокочастотных гамма-волн.



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