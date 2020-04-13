 

В одном из районов Винницкой области COVID-19 обнаружили у 26 медиков, которые не работают в инфекционном отделении

13.04.2020, 1:36, Новости дня

В Калиновском районе Винницкой области по состоянию на утро 12 апреля коронавирусную инфекцию обнаружили у 26 медиков. Об этом проинформировали на сайте Калиновской районной государственной администрации (РГА).

“Из областного лабораторного центра Минздрава поступили результаты тестов, которые отбирались у контактных лиц инфицированных. К сожалению, из 152 проб, отобранных на экспертизу, 30 имеют положительный результат. Из них 26 – медицинские работники (среди медицинского персонала инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая)”, – сказано в сообщении.

По данным чиновников, в общей сложности в районе зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19.

“Большинство больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии”, – отметили в РГА.

По информации главы Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского, в целом по области коронавирус выявлен у 64 медработников.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека. В Винницкой области зарегистрировано 174 случая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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