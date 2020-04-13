Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы – глава Госрезерва

13.04.2020, 1:35, Новости дня

Средний уровень накоплений в Государственном агентстве резерва Украины – 3% от нормы. Об этом глава Госрезерва Ярослав Погорелый сообщил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 12 апреля.

“Средний уровень накоплений в государственном материальном резерве составляет 3% от норм накопления. Для его восстановления необходима сумма в размере 30% расходов бюджета на выплату пенсии в 2020 году. Это нереально. Необходимо пересматривать номенклатуру. У нас до сих пор на складах лежат товары из СССР”, – сказал он.

В качестве примера глава Госрезерва назвал противогазы для лошадей.

“Это все 70-е годы. Их заложили при Союзе, когда был сформирован мобилизационный резерв, потому что были государственные производства. И вот они хранятся, потому что никому не нужны, и их невозможно реализовать”, – объяснил Погорелый.

По его словам, кредиторская задолженность системы Госрезерва составляет сейчас порядка 1 млрд грн, а дебиторская – 2,5 млрд грн.

Госрезерв является органом власти, деятельность которого координируется Кабинетом Министров Украины. Объекты хранения Госрезерва – продовольствие, нефтепродукты, промышленные товары, сырье и несколько тысяч наименований мобилизационного резерва.