 

В понедельник ожидается до +22 Cº, потом сильно похолодает – синоптик

13.04.2020, 1:35, Новости дня

В понедельник, 13 апреля, в Украине потеплеет до +15… 22 Cº. Об этом написала в Facebook Наталья Диденко.

“Этот день будет самым теплым в ближайшей предпасхальный перспективе. Потому что уже со вторника холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом”, – отметила она.

Как прогнозирует Диденко, 14–15 апреля в Украине резко похолодает.

“С 16 апреля немного потеплеет, однако пока на мощное потепление рассчитывать не стоит”, – подчеркнула синоптик.

Вербна неділя сяє сонцем в Україні, проте атмосфера не дуже щедра на тепло.Завтра, 13-го квітня, цей недолік буде…

Posted by Наталка Діденко on Pühapäev, 12. aprill 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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