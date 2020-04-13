Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя

13.04.2020, 1:33, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул на то, что его следующий поединок может состояться осень текущего года.

"А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, – написал Нурмагомедов в Instagram. – Но все же один серьезный человек сказал: что в мирное время надо к войне готовится. А как ваши дни проходят?"

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Апр 2020 в 7:44 PDT

Ранее у Хабиба в пятый раз сорвал бой с американцем Тони Фергюсоном, который был запланирован на 18 апреля. Нурмагомедов не смог покинуть Россию из-за решения правительства страны ограничить движение через государственную границу.

В итоге UFC приняла решение заменить россиянина на американца Джастина Гэтжи, объявив, что Хабиб осенью подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи. В среду, 8 апреля, стало известно, что турнир UFC 249 не состоится. Проводить соревнования в условиях пандемии коронавируса COVID-19 сочли неуместным.