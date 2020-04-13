Парковка в Москве для медиков стала бесплатной

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13.04.2020, 1:33, Новости дня

С понедельника, 13 апреля, в Москве отменяется плата за парковку для медицинских работников, списки которых были переданы их медучреждениями в столичный департамент здравоохранения.

Такие меры связаны со сложившейся ситуацией в связи с распространением коронавируса и той ролью, которую выполняют медики в деле борьбы с пандемией.

Как сообщалось, ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медицинского персонала, напоминает РИА Новости.



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