 

Цена нефти растет

13.04.2020, 1:32, Новости дня

По состоянию на 01:03 по московскому времени в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 2,45 процента и составила 32,25 доллара за баррель. Стоимость фьючерса нефти марки WTI повысилась на 0,22 процента – до отметки 22,81 доллара за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне завершения переговоров стран ОПЕК+ по вопросу сокращения в мае-июне текущего года добычи нефти, напоминает ТАСС. Как сообщалось, после длительных консультаций, в которых приняли участие, в том числе, главы государств, всеми 23 странами-участницами был достигнут консенсус. В итоге страны ОПЕК+ договорились сократить в этот период добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.



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