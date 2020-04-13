Ученые: Владельцы кошек и собак переносят коронавирус легче

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13.04.2020, 1:09, Разное

Эксперты сообщили, что люди, имеющие кошек или собак, переносят инфицирование коронавирусом легче. Похожий результат наблюдают и у тех, кто имел контакты с коровами, быками.
Эксперты провели опыты и выяснили, что у людей, имеющих четвероногого питомца, COVID-19 проходит намного легче. Похожий феномен увидели и у работников, которые контактировали с рогатым скотом. Для объяснения такого явления принято решение сопоставить вирусы. Как выяснилось, инфекция у рогатого скота аналогична коронавирусу на 38,4%, вирус собак — на 36,9%. Это значит, что у людей, находящихся рядом с животными появляется некий иммунитет.

Такую же информацию пояснила польский врач Сабина Олекс-Кондор считающая, что люди, живущие с собаками и кошками, легко или вовсе без симптомов переносят вирус. Она отмечает, что данное явление необходимо тщательно изучить, ведь дело может быть связано с коронавирусом у домашних животным и усилением иммунной системы.

Антитела возникают при перекрестной реакции. Выводы получены после наблюдений за сотней пациентов с коронавирусом, имевших домашних питомцев. Например, у котов – особенный коронавирус, который не влияет на людей. При ежедневном контактировании с кошкой-носителем люди получают антитела к их вирусу, защищающие человека от других похожих инфекций.



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