Рынок нефти отреагировал на успех переговоров ОПЕК+

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13.04.2020, 1:08, Новости дня

На фоне завершения переговоров нефтедобывающих стран по сокращению добычи стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 2,45% – до 32,25 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса нефти WTI выросла на 0,22%, достигнув отметки 22,81 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность, что сделка нефтедобывающих стран позитивно сбалансирует рынок и цены.



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