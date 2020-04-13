Пасха в условиях коронавируса

13.04.2020, 0:55, Новости дня

Западные христиане в воскресенье отмечают Пасху, но в этом году из-за эпидемии COVID-19 празднование проходит не так, как обычно.

Вместо того, чтобы идти в церковь, многие участвуют в виртуальных мероприятиях по случаю главного христианского праздника, в то время как многие жители разных стран вынуждены оставаться дома из-за вируса.

Ватикан провел прямую трансляцию мессы с участием папы Римского Франциска.

Некоторые американские проповедники, однако, пригласили верующих прийти в церковь, несмотря на требования властей оставаться дома и запрет больших собраний.

США занимают первое место как по числу заболевших, так и по числу умерших от коронавируса. По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в США превысило полмиллиона, более 20 тысяч человек скончались.

В наиболее сильно пострадавшем штате, Нью-Йорке, в субботу умерли 758 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

На ежедневном брифинге по коронавирусу в воскресенье Куомо объявил, что он издал указ, в соответствии с которым работодатели должны обеспечивать работников масками, которые они должны носить всегда при взаимодействии с публикой.

ВОЗ сообщила в субботу, что она изучает сообщения о выздоровевших пациентах с COVID-19 из Южной Кореи, чьи тесты вновь оказались положительными, когда их готовили к выписке из больниц.

Директор южнокорейских Центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Ген заявил журналистам, что у 91 пациента скорее произошла возможная «повторная активация» вируса, чем повторное инфицирование.

«Мы знаем об этих сообщениях о лицах, чьи тесты на COVID-19 с использованием ПЦР-анализа дали отрицательный результат, а через несколько дней – снова положительный», – говорится в заявлении ВОЗ.

Организация заявила, что она «тесно сотрудничает с клиническими экспертами и прилагает все усилия, чтобы получить дополнительную информацию об этих отдельных случаях».

По состоянию на воскресенье, в мире насчитывалось более 1,8 миллиона инфицированных в 193 странах. Более 112 тысяч человек скончались.

Многие эксперты в области здравоохранения во всем мире считают, что реальное число умерших от коронавируса, возможно, гораздо больше официальных данных, поскольку посмертное тестирование было ограничено. По их мнению, некоторые смерти не связываются с COVID-19, а о других смертях не сообщается, из-за того, что умершие были бездомными или по другим причинам.

Китай вновь сообщил о низком количестве новых заболевших в пятницу, заявив, что в провинции Хубэй, где началась эпидемия, новых случаев зарегистрировано не было. В других провинциях Китая было зафиксировано 46 новых случаев.

Китайские исследователи пришли к выводу, что коронавирусные частицы могут расходиться на расстояние до 4 метров от инфицированных. ВОЗ рекомендует людям находиться на расстоянии не менее одного метра от чихающего, в то время как американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) рекомендуют расстояние примерно в 2 метра.

Исследование, результаты которого опубликованы в пятницу в издании ЦКПЗ Emerging Infectious Diseases («Новые инфекционные заболевания»), проводилось с 10 февраля по 2 марта в Ухане.

Исследование, проведенное в США Массачусетским технологическим институтом, показало, что чихание и кашель могут распространять вирус более чем на 8,2 метра.