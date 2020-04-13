 

США, Россия и Саудовская Аравия поддержали соглашение в рамках ОПЕК+

13.04.2020, 0:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман поддержали соглашение ОПЕК+ о сокращении общемировой добычи нефти.

Об этом сообщил Кремль в воскресенье.

В отдельном телефонном разговоре Трамп и Путин также обсудили вопросы обеспечения стратегической безопасности, говорится в сообщении Кремля.

ОПЕК, Россия и другие страны-производители нефти в воскресенье согласились пойти на рекордное сокращение добычи нефти.

Как уточняет корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер, речь идет о сокращении на 9,7 миллионов баррелей, начиная с первого мая.

Цель этой меры состоит в том, чтобы поддержать цены на нефть на фоне пандемии коронавируса.

В поддержку принятого решения высказалась Канада. «Это хорошо. Мы мы приветствуем любую новость, несущую стабильность мировым нефтяным рынкам», – заявил министр природных ресурсов этой страны Шеймас О’Риган.

Достигнутое соглашение приветствовал исполнительный директор неправительственной организации Американский институт нефти Майк Соммерс. «Это важное соглашение, способствующее росту стабильности на энергетических рынках и идущее на пользу как американским потребителям энергии, так и ее производителям», – подчеркивается в заявлении Соммерса.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / “Я единственный человек в мире, который заработал на Коломойском”. Гордон рассказал, какой доход получает на YouTube

09.04 / Застрявшие на круизных лайнерах в Италии россияне вылетели домой

14.02 / St. Petersburg Ladies Trophy. Потапова уступила голландке Бертенс

04.04 / Из-за COVID-19 петербуржец с таджикским паспортом собрался лететь из Дохи в Минск

04.02 / Облачный игровой сервис Nvidia выходит из бета-версии

16.03 / При пожаре в Иркутской области погибли четверо детей

05.02 / Губернатор Тамбовской области рассказал о преимуществах нового формата Госсовета

24.03 / Стивен Мнучин: меры по стимулированию экономики США могут быть согласованы во вторник

09.03 / В Гааге начались открытые судебные слушания по делу о крушении “Боинга” над Донбассом

20.03 / Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска