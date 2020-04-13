США, Россия и Саудовская Аравия поддержали соглашение в рамках ОПЕК+
13.04.2020, 0:55, Новости дня
Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман поддержали соглашение ОПЕК+ о сокращении общемировой добычи нефти.
Об этом сообщил Кремль в воскресенье.
В отдельном телефонном разговоре Трамп и Путин также обсудили вопросы обеспечения стратегической безопасности, говорится в сообщении Кремля.
ОПЕК, Россия и другие страны-производители нефти в воскресенье согласились пойти на рекордное сокращение добычи нефти.
Как уточняет корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер, речь идет о сокращении на 9,7 миллионов баррелей, начиная с первого мая.
Цель этой меры состоит в том, чтобы поддержать цены на нефть на фоне пандемии коронавируса.
В поддержку принятого решения высказалась Канада. «Это хорошо. Мы мы приветствуем любую новость, несущую стабильность мировым нефтяным рынкам», – заявил министр природных ресурсов этой страны Шеймас О’Риган.
Достигнутое соглашение приветствовал исполнительный директор неправительственной организации Американский институт нефти Майк Соммерс. «Это важное соглашение, способствующее росту стабильности на энергетических рынках и идущее на пользу как американским потребителям энергии, так и ее производителям», – подчеркивается в заявлении Соммерса.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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