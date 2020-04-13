США, Россия и Саудовская Аравия поддержали соглашение в рамках ОПЕК+

13.04.2020, 0:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман поддержали соглашение ОПЕК+ о сокращении общемировой добычи нефти.

Об этом сообщил Кремль в воскресенье.

В отдельном телефонном разговоре Трамп и Путин также обсудили вопросы обеспечения стратегической безопасности, говорится в сообщении Кремля.

ОПЕК, Россия и другие страны-производители нефти в воскресенье согласились пойти на рекордное сокращение добычи нефти.

Как уточняет корреспондент «Голоса Америки» Кен Бредемайер, речь идет о сокращении на 9,7 миллионов баррелей, начиная с первого мая.

Цель этой меры состоит в том, чтобы поддержать цены на нефть на фоне пандемии коронавируса.

В поддержку принятого решения высказалась Канада. «Это хорошо. Мы мы приветствуем любую новость, несущую стабильность мировым нефтяным рынкам», – заявил министр природных ресурсов этой страны Шеймас О’Риган.

Достигнутое соглашение приветствовал исполнительный директор неправительственной организации Американский институт нефти Майк Соммерс. «Это важное соглашение, способствующее росту стабильности на энергетических рынках и идущее на пользу как американским потребителям энергии, так и ее производителям», – подчеркивается в заявлении Соммерса.