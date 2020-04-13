Новак оценил влияние сделки нефтедобывающих стран на рынок и цены

13.04.2020, 0:53, Новости дня

Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позитивно сбалансирует рынок и цены, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Я не хотел бы быть прогнозистом по ценам. Я могу в целом сказать, что то соглашение, которое сегодня было подписано, позитивным образом повлияет на рынок, на балансировку, в том числе и на цены», – приводит ответ Новака ТАСС на вопрос о том, до каких уровней ожидается рост цены на нефть в ближайшие месяца.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

В тот же день глава минэнерго Саудовской Аравии назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.