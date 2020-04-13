Ученым удалось создать змеиный яд в пробирке

13.04.2020, 0:31, Новости дня

Чтобы получить змеиный яд, не обойтись без ловли рептилий или их разведения в неволе. Но даже это не позволяет произвести необходимые вещества в нужном количестве.

Во время работы группа ученых извлекла стволовые клетки из яиц кораллового аспида Aspidelaps lubricus. Из них специалисты вырастили органоиды ядовитых желез змеи. Подобные структуры лишены сложности исходного органа, но могут выполнять некоторые его функции и выделять яд в пробирке.

По мнению ученых, такой метод поможет создать органоиды желез других змей и получить токсины в необходимом количестве.