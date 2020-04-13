Эксперты рассказали о пользе прополиса

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13.04.2020, 0:31, Новости дня

С помощью прополиса пчелы замазывают в ульях щели. Эксперты выяснили, какими еще полезными свойствами обладает прополис.

Специалисты рассказали, что прополис является природным антибиотиком, который влияет на клеточные стенки бактерий, но против вирусов он бессилен. Во время исследования ученых подтвердилось, что вещество укрепляет клеточные стенки организма, а также стимулирует работу иммунной системы.

Ученые обнаружили, что прополис повышает общий тонус, влияет на выработку антител и стимулирует иммунный ответ. Прием прополиса положительным образом влияет на состояние организма. Нейтрализовать развитие патогенных инфекций веществу позволяет его антибактериальный эффект.



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