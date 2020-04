Трамп поблагодарил за сделку ОПЕК+ Путина и короля Саудовской Аравии

13.04.2020, 0:20, Новости дня

За согласование Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и другими нефтедобывающими странами сделки о снижении мировой нефтедобычи президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Об этом глава Белого дома написал 12 апреля в Twitter.

“Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ завершена. Это сэкономит сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Салмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Отличная сделка для всех!” – твитнул Трамп.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

О договоренности снизить уровень мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, винившая в срыве сделки Россию, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками. Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”.

Также переговоры осложнялись позицией Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные 400 тыс. баррелей в сутки. В итоге Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей, снижение еще на 250 тыс. баррелей вместо Мексики обеспечат США, хотя антимонопольное законодательство Штатов прямо запрещает американским компаниям вступать в картели, занимающиеся регулированием цен.