 

“Ограничения дают первые результаты”. Во Франции почти неделю снижается количество умерших от коронавируса

13.04.2020, 0:20, Новости дня

За прошедшие сутки во французских больницах от коронавирусной инфекции скончались 310 человек, сообщается в коммюнике министерства здравоохранения страны.

“Во Франции с начала эпидемии было подтверждено 95 403 случая COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии скончались 14 393 человека. […] Меры по сдерживанию, физическому и социальному дистанцированию, резкому сокращению контактов дают первые результаты”, – заявили в минздраве.

Французская редакция The Local пишет, что, кроме 310 человек в больницах, скончался 251 пациент в домах престарелых (Франция ведет учет этих летальных исходов отдельно). Таким образом, в общей сложности за сутки умер 561 человек (на 74 меньше, чем днем ранее).

Как отмечает телеканал France 24, суточные потери во Франции снижаются почти неделю – с 6 апреля.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что Франция только “в начале этого плато”. “Мы должны сохранять бдительность, потому что в больницах остается очень большое количество пациентов. Мы не должны ослаблять усилия и продолжать сокращать число контактов каждый день, чтобы обуздать передачу вируса”, – сказано в сообщении.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Франция занимает четвертое место в мире по количеству заболевших и умерших, уступая США, Испании и Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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