Возвращение россиян на родину идет полным ходом

13.04.2020, 0:18, Новости дня

По информации Минкомсвязи РФ, в ближайшие несколько дней планируется вернуть домой из зарубежных стран около 5 тысяч граждан России.

Ведомство уточнило, что вывозные рейсы в Москву планируется осуществить из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима, передает ТАСС.

Для того, чтобы вылететь из-за рубежа, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги". График вывоза россиян в соответствии с заполненными заявлениями формирует рабочая группа Росавиации при участии представителей Минкомсвязи и МИД, далее он утверждается оперативным штабом российского правительства.

По состоянию на 12 апреля успешно выполнено пять авиарейсов, в Россию вернулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Владивостока.