Католический мир отмечает Пасху

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13.04.2020, 0:18, Новости дня

Во многих странах Пасха проходит в условиях карантина. Отменены традиционные мессы, любимая детьми охота за шоколадными яйцами, семейные застолья. Запрещены привычные пасхальные выезды на каникулы. Как большой христианский праздник проходит в Испании?

Теперь на площади у кафедрального собора одни голуби. Сам собор закрыт. Внутрь никого не пускают. Да и вряд ли кто-то сейчас придёт. Посмотрим, как выглядит сейчас город. Он опустел.

Город опустел, но не балконы. Теперь на них верующие по всей Испании отмечают святую Пасху. Читают молитвы, поют. В квартирах для своих детей устраивают маленькое игрушечное пасхальное шествие. В этом году на улицах они отменены.

А это знаменитый бульвар Ла Рамбла. Представить себе его таким в воскресение трудно, а ещё когда пасхальная неделя. Здесь всегда были десятки тысяч туристов. А ещё большие выступления, но сегодня, как видно, тоже никого.

Уличные музыканты стали тоже балконными. В эти праздничные дни вместе поют молитву или играют праздничную музыку, чтобы поднять настроение своим соседям.

Кафедральный собор Барселоны — всегда главное место пасхальной службы. Но не в этом году. Он, как и храм святой Макарены в Севилье, закрыт. Пасхальные службы проходят онлайн и по телевизору, работники открытых продуктовых магазинов и аптек — единственные, кто подходит помолиться к закрытым храмам за всех.

Это улицы, которые ведут к собору. Здесь фактически никого. Разве что некоторые жители выходят, максимум, в магазин за продуктами. А сегодня ещё появились объявления на каждом подъезде. Если переводить с каталонского, фактически : "пожалуйста, оставайтесь дома и помогите нам".

А помогать есть кому. На передовой фактически войны против коронавируса врачи. В реанимациях Барселоны все еще тяжёлая обстановка.

Фактически опустели дома для пожилых людей. Большинство заболели, тысячи погибли. Поэтому сегодня в Барселоне многих постояльцев сразу отдают под присмотр врачей, чтобы не опустить время.

Хочется только вздохнуть, но за последние сутки в стране опять выросло число погибших. Но цифры были бы ещё страшнее, если бы не самоизоляция. Большая часть испанцев, как видно, остаются дома. И просят сегодня высшие силы, чтобы быстрее все стало как прежде. Туристы на улицах, детский смех во дворах и работа.



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