Православные вступили в Страстную седмицу

13.04.2020, 0:18, Новости дня

В понедельник, 13 апреля, у православных начинается Страстная седмица (Страстная неделя). В эти дни перед Пасхой Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

Все дни Страстной седмицы называются Великими из-за вспоминаемых событий: это и сотворенные Спасителем чудеса, и Тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, Его возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную Пятницу — самый скорбный день православного календаря. Завершается Страстная неделя по прошествии субботы в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая о наступлении главного христианского праздника, напоминает "Интерфакс".

В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации православные верующие впервые в истории не смогут посещать российские храмы: по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла богослужения Страстной седмицы и Пасхи пройдут в отсутствие прихожан, они будут транслироваться по телевидению и в интернете.