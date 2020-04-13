 

Смертность от COVID-19 может быть ниже, чем считалось

13.04.2020, 0:10, Разное

Ученые пришли к выводу, что в уровень смертности от COVID-19 меньше одного процента. Этот показатель гораздо ниже, чем данные о смертности, которые были известны раньше. Выводы своего исследования авторы опубликовали в The Lancet Infectious Diseases.

При первичном подсчете уровня смертности от COVID-19 в Китае, он составил 1,38%. Но когда ученые рассчитали примерное количество людей, которые перенесли COVID-19 в Китае бессимптомно, уровень смертности от болезни оказался 0,66%.

В этом исследовании ученые ставили себе цель узнать уровень смертности среди всех инфицированных, включая людей с легкими и бессимптомными формами. Для этого они проверили, как часто обнаруживался коронавирус у людей, которые эвакуировались из Уханя в свои страны. Во многих странах каждому их них проводили ПЦР-тесты на коронавирус, независимо от наличия симптомов. Также авторы исследования учитывали данные о заболеваемости и смертности среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Ранее ВОЗ указывала разный уровень смертности от COVID-19: сначала 2%, затем 3,4%. Согласно данным Роспотребнадзора от 1 апреля, летальность вируса – 4,9%. Недавно ученые заявили, что смертность в Ухане была гораздо ниже, чем считалось. Больше о смертности при заболевании можно узнать из нашего материала.

 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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