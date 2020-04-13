Поклонник игры DOOM Eternal воссоздал выдвижной клинок Палача Рока

13.04.2020, 0:09, Разное

Поклонник популярной видеоигры DOOM Eternal воссоздал в масштабе выдвижной клинок Палача Рока. Как отметил автор, он потратил на создание этого устройства всего два дня.

Пользователь под ником Miscreations создаёт различные предметы из видеоигр и выход DOOM Eternal не остался без его внимания. В частности, в игре имеется огромное множество различного и не совсем стандартного вооружения. Поклонник этого шутера решил создать клинок Палача Рока с выдвижным механизмом, который будет обнажать лезвие при необходимости. Многие поклонники серии игр Assassin’s Creed провели аналогию со скрытым клинком и сам автор признал, что использовал в основе именно такой же принцип. Лезвие крепится к верёвке, которая, в свою очередь, закрепляется на специальный замок. Механизм открывания в виде ещё одного шнурка фиксируется на пальцах пользователя. Таким образом, как только владелец сжимает кулак, выдвигается лезвие. Чтобы закрепить его обратно, имеется специальная ручка на самом клинке, потянув за которую лезвие возвращается в изначальное положение.

Пользователи в социальных сетях восхитились работой Miscreations. В том числе они похвалили, что устройство не просто внешне выглядит внушительно, но и при этом его можно использовать. В частности, лезвие легко разрезает арбуз. Также многие поклонники DOOM Eternal поблагодарили мастера за проделанную работу и выразили надежду увидеть и другие приспособления из игры в реальной жизни.