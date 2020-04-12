 

Оценить риск заражения коронавирусом стало возможным через мобильное приложение

12.04.2020, 16:40, Разное

Как сообщили авторы проекта, приложение доступно для россиян с 8 апреля. Каждому пользователю предлагается оценить риск заражения коронавирусной инфекцией с помощью онлайн-теста, после чего завести дневник здоровья и ежедневно отслеживать свое состояние.

Через приложение можно пройти семидневный образовательный курс о том, как не заболеть COVID-19, как получить больничный и обезопасить себя и близких от распространения инфекции. Здесь же можно прочитать подборку полезных статей о новой инфекции, узнать о полезных упражнениях для снижения тревоги, разработанные знаменитым нейрофизиологом Натальей Бехтеревой. Молодые мамы получат полезные рекомендации по удаленной работе, а пожилые люди — полезные советы о профилактике заболевания.

По словам авторов проекта, приложение будет постоянно улучшаться и развиваться — так, в ближайшее время планируется запустить сервис «Получить больничный», с помощью которого можно будет оформить электронный больничный.

Скачать бесплатное приложение «Здоровье.ру» можно здесь

Также приложение можно найти в AppStore и Google Play по запросу «Здоровье.ру».

 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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