Оценить риск заражения коронавирусом стало возможным через мобильное приложение
12.04.2020, 16:40, Разное
Как сообщили авторы проекта, приложение доступно для россиян с 8 апреля. Каждому пользователю предлагается оценить риск заражения коронавирусной инфекцией с помощью онлайн-теста, после чего завести дневник здоровья и ежедневно отслеживать свое состояние.
Через приложение можно пройти семидневный образовательный курс о том, как не заболеть COVID-19, как получить больничный и обезопасить себя и близких от распространения инфекции. Здесь же можно прочитать подборку полезных статей о новой инфекции, узнать о полезных упражнениях для снижения тревоги, разработанные знаменитым нейрофизиологом Натальей Бехтеревой. Молодые мамы получат полезные рекомендации по удаленной работе, а пожилые люди — полезные советы о профилактике заболевания.
По словам авторов проекта, приложение будет постоянно улучшаться и развиваться — так, в ближайшее время планируется запустить сервис «Получить больничный», с помощью которого можно будет оформить электронный больничный.
Скачать бесплатное приложение «Здоровье.ру» можно здесь
Также приложение можно найти в AppStore и Google Play по запросу «Здоровье.ру».
Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности
Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком
Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике
Eсли вы заболели, носите маску
Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам
И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!
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