Atlantico.fr – коронавирус можно номинировать на Нобелевскую премию мира

12.04.2020, 23:54, Новости дня

Хотя от коронавируса по всему миру уже много жертв, с другой стороны, сократилась интенсивность и количество конфликтов. Страны отменяют военные учения, отзывают корабли с дежурств, а в условиях, когда внимание СМИ приковано к пандемии, столкновения, даже если они случаются, не получают столь широкого освещения.



Reuters

«Коронавирус — кандидат на Нобелевскую премию мира?» — с таким заголовком вышла статья на сайте Atlantico.fr. И обозреватель французского издания Ален Родье признаёт, что заголовок провокационный, учитывая, сколько людей умирает от эпидемии, что среди них много врачей. Были даже предложения считать заболевших во время исполнения профессиональных обязанностей «погибшими во имя Франции», тем более и сам французский президент Макрон не раз повторял, что страна находится в состоянии войны против пандемии.

Но при этом автору статьи приходится констатировать, что обычные и асимметричные конфликты сошли на нет всюду, кроме Африки, где джихадисты продолжают распространяться и используют момент для своих операций.

Так, американцы отказались от участия в крупномасштабных европейских учениях, которые должны были пройти неподалёку от российских границ. РФ в ответ отменила учения у европейских границ. Сильно снизилась напряжённость и на Дальнем Востоке. Там, как отмечает автор статьи, только Северная Корея продолжает манипуляции с ракетами, но её населению скорее угрожает голод, чем коронавирус.

Авианосцы возвращаются в порты, политики больше не угрожают нанести удар в любой момент. Только Иран, в то время когда США выводят силы из Ирака, укрепляется в Ормузском проливе. И это притом, что Иран сильно затронут эпидемией. А Саудовская Аравия объявила о прекращении огня в Йемене в одностороннем порядке на две недели.

Никто больше не вспоминает об Украине, пишет обозреватель. Так что там происходят некоторые боевые действия, но без достаточного освещения в СМИ воюющие с обеих сторон чувствуют себя несколько растерянно, отмечает автор статьи.

Наконец, во многих странах закрыты места религиозного культа, включая Израиль и Саудовскую Аравию. И хотя религия многим даёт надежду, но при этом такие места часто используют для разжигания ненависти, пишет автор статьи в Atlantico.fr.