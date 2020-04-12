 

Новак объяснил провал попыток Саудовской Аравии вытеснить Россию с рынка нефти

12.04.2020, 23:48, Новости дня

Попытки Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяного рынка были изначально обречены на провал, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в эфире «России 1».

Министр подчеркнул, что РФ производит конкурентоспособную продукцию и располагает диверсифицированными маршрутами для реализации сырья, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что решение Саудовской Аравии увеличить добычу в период падения спроса из-за ситуации с коронавирусом «даже с точки зрения экономической теории нерационально».

Новак выразил уверенность, что российские власти смогут справиться с ситуацией на рынке нефти и восстановить экономику, при этом, по его словам, спрос на сырье будет восстанавливаться медленнее, чем до кризиса.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

В тот же день глава минэнерго Саудовской Аравии назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.



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