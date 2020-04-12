Подруга Ассанжа сообщила, что у них есть двое детей

12.04.2020, 23:42, Новости дня

Партнер Джулиана Ассанжа заявила в воскресенье, что они завели двух детей в перилд, когда он жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Стелла Морис обратилась с прошением об освобождении основателя WikiLeaks из тюрьмы из-за опасений за его здоровье во время пандемии коронавируса.

Ассанж помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как полиция год назад заставила его покинуть посольство. Он ожидает слушаний по делу о его экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения в шпионаже в связи с деятельностью WikiLeaks.

На видео, опубликованном на YouTube, Морис говорит, что она познакомилась с Ассанжем в 2011 году, когда она помогала его группе юристов и что они стали встречаться четыре года спустя. Морис утверждает, что у них родились дети – трехлетний Габриел и годовалый Макс.

В поданном в марте заявлении в поддержку ходатайства об освобождении Ассанжа под залог Морис отметила, что она «прилагает огромные усилия, чтобы защитить детей от окружающей его атмосферы». Ассанж уважал ее стремление к защите частной жизни, говорится в ее заявлении от 24 марта, которое оказалось в распоряжении Associated Press.

«Мои близкие отношения с Джулианом совершенно противоположны тому, как воспринимается его фигура. Это были отношения сдержанности, уважения друг к другу, состоящие из попыток защитить друг друга от некоторых кошмаров, окружавших нашу совместную жизнь», – заявила Морис.

Морис отметила, что она решила выступить с этим заявлением через день после того, как британское правительство ввело в стране карантин.

«Наши жизни находятся на грани, и я боюсь, что Джулиан может умереть», – заявила Морис, выразив беспокойство в связи с возможным появлением вируса в тюрьме.

Адвокат Ассанжа и WikiLeaks Дженнифер Робинсон заявила, что решение Морис «не было легкомысленным».

«Она отчаянно защищала частную жизнь своей семьи на протяжении многих лет, – отметила Робинсон. – Она решила выступить в поддержку ходатайства об освобождении Джулиана под залог, учитывая серьезную опасность его здоровью в тюрьме во время пандемии коронавируса, но судья отказал ей в анонимности».

Слушания об экстрадиции назначены на 18 мая, после того, как судья Вестминстерского магистратского суда отклонил просьбы адвокатов Ассанжа об отсрочке процесса до сентября в связи с «непреодолимыми» трудностями при подготовке к его делу во время вирусной пандемии.