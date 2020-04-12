Мнение: Зеленский не станет снимать запрет на социальные сети

12.04.2020, 23:36, Разное

Зеленский не станет снимать запрет на социальные сети

15 мая 2020 года на Украине истекает срок действующего запрета на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". Запрет был наложен три года назад Петром Порошенко, который заподозрил, что Москва через указанные социальные сети ведет деструктивную работу по насаждению среди украинцев пророссийских настроений.

Запрет без преувеличения глупый, так как он нисколько не ограничил граждан России, но существенно осложнил жизнь тем украинцам, которые привыкли общаться посредством социальных сетей.

Граждане Украины всячески пытались обходить данный запрет и многие, очень многие украинские политики посчитали его бессмысленным и неэффективным.

«Мое мнение — эту ситуацию я называю «парковки в Киеве». У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, — оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон», – эти слова принадлежат Зеленскому. Только не президенту Владимиру Зеленскому, а кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Ведя предвыборную кампанию, он активно осуждал запретительную инициативу Петра Порошенко и выступал против блокировки социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

Нет, ну все разумно. Именно люди, а кандидат Зеленский всегда во главу угла ставил именно интересы простых людей, должны сами решать, какими социальными сетями им пользоваться, а какими нет. Наверное, благодаря в том числе и таким высказываниям, Зеленский в конечном итоге стал президентом Украины и получил возможность исправить все те ошибки, которые совершил его бесславно канувший в историю предшественник. Теперь у него для этого есть весь необходимый инструментарий. Вся полнота власти в государстве плюс лояльный парламент, большинство в котором составляют депутаты от партии «Слуга народа». Казалось бы, бери и делай, спасай народ от тех необдуманных ограничений, которые бросают тень на государство и подрывают веру населения в демократию. Но Зеленский с решением этого вопроса не спешит. Уже почти год он «на троне», а «неоправданная», по его же мнению, блокировка российских социальных сетей по сей день действует.

Быть может, президенту не до этого, а в приоритете другие, более злободневные вопросы? Да и до окончания срока действия запрета, наложенного Петром Порошенко, осталось-то всего ничего. Можно просто подождать, когда его срок истечет сам собой и доступ к российским социальным сетям откроется автоматически, что в свою очередь снимет с Зеленского ответственность за возвращение «инструментов российской пропаганды» в украинское информационное поле. А что, план рабочий. И волки сыты, и овцы целы.

В общем, ситуация штатная, ближе к 15 мая перед президентом станет вроде бы как формальный выбор – подписать указ о продлении запрета, или просто молча дождаться того дня, когда он станет неактуальным. Учитывая то, что президент ранее был против подобных ограничений, вроде бы как его выбор очевиден. Или нет?

Как передает новостной портал РБК-Украина, оказалось, что действующий президент уже сделал свой выбор. По словам заместителя главы комитета цифровой трансформации, народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, Владимир Зеленский уже принял соответствующее решение. Более того, готовое распоряжение уже есть в Офисе президента.

Александр Федиенко отметил, что его личные источники в Офисе президента подтвердили информацию о том, что никто не станет отменять запрет на "Вконтакте" и "Одноклассники".

Как же так? Еще одно предвыборное обещание рассыпалось в пыль после того, как народ, поверив Зеленскому, наделил его всей полнотой власти в стране? В чем проблема? Чем ему помешали социальные сети, которые в большей мере транслируют материалы из официальных СМИ, которые даже на Украине пока еще имеются в свободном доступе?

Страх. Страх того, что обмен информацией между украинцами и их ближайшими соседями – россиянами – станет более активным и нанесёт урон тем пропагандистским клише, которые уже много лет усиленно вбиваются в сознание граждан Украины.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский наверняка бы открыл доступ украинцам в российские социальные сети, так как весь шквал критики, который способен извергнуть народ, обрушился бы на голову действующего президента Петра Порошенко. Уверен, что в тот момент никому бы не было дела до комика Зеленского, пусть даже и заболевшего президентскими амбициями. Но вот президенту Зеленскому совершенно невыгодно, чтобы именно его персона стала поводом для жарких дискуссий между украинцами и россиянами, которые неизбежно разгорятся на страницах российских социальных сетей. Само собой, дискуссии имеют место быть и сейчас, но в меньших масштабах, так как определенная часть украинского народа не может обойти ограничения. А вот со снятием запрета обсуждения «Зе и его невыполненных обещаний» может и вовсе превратиться во всеукраинскую забаву. И самое неприятное для президента, что все эти дебаты будут вестись на русскоязычных площадках. В общем, как обычно, инстинкт самосохранения взял вверх, разумеется, в ущерб репутации, и Зеленский принял «непростое решение». Нет, а что, кто-то ожидал от него чего-то другого?

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/strakh/ – цинк