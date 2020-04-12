 

Трамп поблагодарил Путина и саудовского короля за сделку ОПЕК+

12.04.2020, 23:30, Новости дня

Глава американской администрации Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за прекрасную сделку по сокращению объемов добычи нефти.

«Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ заключена. Это позволит сэкономить сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Прекрасная сделка для всех!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

Глава минэнерго Саудовской Аравии в свою очередь назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.



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