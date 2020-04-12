 

Справиться с депрессией пациентам помогла магнитная стимуляция

12.04.2020, 23:18, Новости дня

Нейробиологи создали новый метод лечения депрессии, который основан на интенсивной магнитной стимуляции, нацеленной на конкретную зону головного мозга.

Исследование ученых показало, что у пациентов, которые страдают депрессией, сверхактивна субгенуальная поясная извилина. Разработанный учеными новый метод лечения депрессии основан на стимуляции ДПК магнитными полями через череп. Для повышения эффективности лечения медики предлагают добровольцам получать 10 сеансов магнитных импульсов в день по 10 минут.

Чтобы магнитные импульсы смогли нацеливаться более точно, специалисты с помощью МРТ определяли местоположение конкретного участка ДПК, который контролирует субгенуальную поясную извилину у пациента. В эксперименте ученых приняли участие пациенты, которые находились в тяжелой депрессии. Результаты эксперимента удивили экспертов: 19 из 21 участника после лечения избавились от симптомов депрессии. Также всех участников исследования покинули мысли о самоубийстве.



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